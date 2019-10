Detidos três funcionários da petrolífera sino-venezuelana Sinovensa

As autoridades da Venezuela detiveram três funcionários da Sinovensa, uma empresa petrolífera composta por capitais venezuelanos e chineses, por suspeitas de corrupção, noticiou este sábado a imprensa venezuelana.Entre os detidos, segundo o portal El Pitazo, está Alberto Emílio Bockh Moreno, presidente da petrolífera Sinovensa.As detenções foram efetuadas por funcionários dos serviços secretos militares (DGCIM).A Sinovensa ou Petrosinovensa (nome pelo qual também e conhecida) produzia 110.000 barris diários de petróleo e tinha em curso um projeto para aumentar a produção para a 165.000 barris diários de petróleo, na sequência de um pedido do Presidente Nicolás Maduro, feito em agosto último.Os detidos são suspeitos de peculato doloso em proveito próprio, associação entre funcionários e contratantes, procedimentos de licitação falso e associação criminosa.As detenções, segundo noticias da imprensa venezuelana deste sábado, tiveram lugar depois de, a 3 de outubro, a petrolífera Sinovensa e a China National Petroleum Corporation (CNPC) decidirem paralisar as operações.