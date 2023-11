Detidos três suspeitos de ataque a ex-presidente do Partido Popular da Catalunha

A Polícia Nacional espanhola deteve, esta segunda-feira, em Málaga e Granada três indivíduos por alegadamente estarem associados à tentativa de assassinato contra o ex-presidente do Partido Popular da Catalunha, Alejo Vidal-Quadras, avança o El País.Um dos detidos é um cidadão espanhol, há vários dias vigiado pelos agentes da Comissão Geral de Informação, por ter ligações com a moto que transportou os autores do ataque.De acordo com fontes próximas da investigação, as detenção estão relacionadas com as ligações do político ao Conselho Nacional de Resistência do Irão que levaram a polícia a acreditar que o ataque a Alejo Vidal -Quadras teve motivações terroristas ex-presidente do Partido Popular da Catalunha e fundador do VOX foi baleado a 9 de novembro, por volta das 13h30, em Madrid.Em atualização