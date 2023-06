No final de uma conferência sobre o controlo de armas de fogo nos EUA, esta sexta-feira, na Universidade de Hartford, Joe Biden terminou o discurso com a conhecida frase "Deus abençoe a rainha" (God Save The Queen), em vez de "Deus abençoe o rei" (God Save The King).A gafe aconteceu no dia das comemorações de aniversário do Rei Carlos III, em Londres, e já foi alvo de críticas nas redes sociais.