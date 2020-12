O processo em massa de vacinação contra a Covid-19 começou no passado sábado, em Moscovo, na Rússia.



A vacina Sputnik V terá uma eficácia de 95%, de acordo com o que foi anunciado, mas a sua toma vem com algumas recomendações.

A vice-primeira-ministra, Tatiana Golíkova, responsável pelo plano de vacinação, já alertou os cidadãos vacinados que "devem evitar locais públicos e a ingestão de drogas e/ou álcool nos primeiros 42 dias após a aplicação da primeira das duas doses". Isto porque podem podem suprimir o sistema imunitário.



Recorde-se que a Sputnik V é administrada em duas doses, com a segunda prevista para 21 dias após a primeira toma.