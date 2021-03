Um novo estudo revelou que as mulheres grávidas estão 2,1 vezes mais propensas a precisar de ser assistidas nas unidades de cuidados intensivos como resultado da infeção por Covid-19.



A mesma pesquisa, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, publicada no BMJ, dá conta do risco das futuras mamãs precisarem de 2,6 vezes mais de ventilação.

Os especialistas descobriram ainda que o risco de doença grave era superior, particularmente entre mulheres com outras patologias associadas, como a obesidade ou a diabetes.

"As mulheres grávidas devem ser consideradas um grupo de alto risco", avançou o professor e líder do estudo, John Allotey. No entanto, apesar deste cenário para as mães, "os riscos de infeção e problemas para o bebé são bastante baixos", continuou.

A equipa concluiu ainda que as mulheres grávidas são mais propensas a ser assintomáticas após contraírem Covid.