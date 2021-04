"Devestador, trágico": Dezenas de bombeiros travam batalha contra as chamas em montanha na Irlanda do Norte

Na manhã de sábado, o Serviço de Bombeiros e Resgate da Irlanda do Norte (NIFRS) disse que estão a ser reunidos esforços nas operações em Mourne e descreveu um "grande número de recursos" presentes, como dezenas de bombeiros e vários helicópetros.





Dezenas de bombeiros combatem um grande incêndio nas montanhas de Mourne, este sábado, na Irlanda do Norte.A colina Slieve Donard fica localizada em Mourne e está a arder desde a manhã de sexta-feira.A primeira-ministra do país revelou na rede social Twitter que "isto é devastador e trágico. O impacto na vida selvagem e na flora é inimaginável. Apoio total para aqueles que combatem as chamas".A população da região foi alertada para não se aproximar da área durante o fim de semana.