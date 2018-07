Dez mortos e centenas de casas destruídas em deslizamento de terras no Afeganistão

"Há também pessoas que estão desaparecidas", disse o porta-voz do ministério, Omar Mohammadi.

Por Lusa | 10:04

Um deslizamento de terras provocado pelo transbordo de um lago provocou pelo menos 10 mortos e centenas de casas destruídas de Panjshir, no norte do Afeganistão, anunciou esta quinta-feira o Ministério de Desastres Naturais.

"Nós podemos confirmar dez mortos, centenas de casas destruídas e pessoas estão desaparecidas", disse o porta-voz do ministério, Omar Mohammadi, acrescentando que uma reunião de emergência está em andamento para assegurar ajuda aos moradores.

O porta-voz explicou que existe um reservatório natural no topo da aldeia de Peshghor, no distrito de Khenj, cujo nível de água subiu inesperadamente com o derretimento da neve sob o efeito das altas temperaturas do verão.