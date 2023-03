Dez pessoas morreram e dois polícias ficaram feridos na quarta-feira em confrontos no estado de Michoacán, no oeste do México, informaram as autoridades.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a violência começou nas primeiras horas da manhã de quarta-feira no município de Tarímbaro.

A Procuradoria-Geral do Estado adiantou que grupos de assassinos contratados invadiram três casas, onde mataram três homens e uma mulher. Duas das vítimas foram queimadas.