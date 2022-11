Dez mortos num incêndio em edifício residencial no extremo oeste da China

Um incêndio num prédio residencial na região de Xinjiang, no extremo oeste da China, causou dez mortos e nove feridos, informaram esta sexta-feira as autoridades, no segundo incêndio fatal a ocorrer no país asiático esta semana.

O incêndio começou na noite de quinta-feira, em Urumqi, a capital de Xinjiang, onde as temperaturas caíram abaixo de zero, após o anoitecer.

As chamas espalharam-se desde o ponto de origem, no 15.º andar, até ao 17.º andar, com o fumo a chegar até ao 21.º andar, de acordo com a imprensa estatal. Os bombeiros levaram cerca de três horas para extinguir as chamas.