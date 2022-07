Dez navios de cruzeiro foram parar à sucata só este ano. Saiba tudo sobre o fim dos ‘gigantes’ do mar

Após o período ‘negro’ da pandemia de Covid-19, o setor do turismo já começou a recuperar com a retomas das viagens e circulação de pessoas, mas os efeitos de dois anos com pouco ou nenhum negócio deixa marcas profundas em grande parte das atividades.



Exemplo disso é o setor dos cruzeiros, que gozava de crescimento exponencial antes da pandemia e que, este ano, em algumas das maiores empresas mundiais, já viu a ‘morte’ de algumas embarcações. O World Cruises lista pelo menos 10 navios de cruzeiro vendidos a sucateiros, que até agora já passaram por companhias tão prestigiadas como a Carnival, a Royal Caribbean Internacional ou a Star Cruises. Em 2021 tinham sido nove durante todo o ano.



Aliás, o Global Dream II, o maior cruzeiro do mundo, devido à falência dos construtores, acabou por nem acabar de ser construído e teve a sua viagem inaugural diretamente para a sucata, já que não atraiu compradores.

