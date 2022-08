10 passageiros feridos ao sair de comboio parado devido a incêndio em Espanha

Uma dezena de pessoas ficou ferida na terça-feira ao abandonar um comboio que parou a marcha para mudar de direção, de forma a evitar as chamas de um incêndio no leste de Espanha, disseram esta quarta-feira as autoridades espanholas.

O comboio viajava na região de Valência na noite de terça-feira, quando o maquinista decidiu inverter o curso devido ao incêndio que avançava na cidade de Bejís, mais a leste.

Alguns passageiros decidiram abandonar o comboio quando este ficou parado no campo e chegaram a partir janelas para escapar, segundo as autoridades.

Como resultado, 10 pessoas ficaram feridas, informou hoje a agência noticiosa espanhola EFE.

O incêndio em causa é um dos dois que ainda se encontra fora de controlo em Espanha.

Na rede social Twitter, o Governo da província de Castellón partilhou um vídeo de bombeiros a fugir das chamas do incêndio de Bejís.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação, em 2022 já arderam 270 mil hectares em incêndios em Espanha -- mais de quatro vezes a média anual do país, que corresponde a 67 mil hectares ardidos.

A Madrid chegou também o fumo do incêndio que arde há 12 dias e queimou grandes extensões do Parque Natural da Serra da Estrela, a cerca de 400 quilómetros da capital espanhola.