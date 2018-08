Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas hospitalizadas depois de tiroteio no Reino Unido

Autoridades apuram as motivações do atirador.

Por Rita F. Batista | 10:29

Um tiroteio que decorreu durante a madrugada de domingo, em Moss Side, Manchester, em Inglaterra, obrigou ao transporte de dez pessoas para os hospitais mais próximos do local.



Algumas das vítimas apresentavam ferimentos graves.



A informação, avançada pela polícia local, dá conta de que "um grande número de agentes armados foi deslocado para o local depois de terem sido relatados tiros".



A hipótese de terrorismo está a ser investigada pelas autoridades inglesas que, para já, não revelam as motivações do atirador nem dão a conhecer se o mesmo está, ou não, sob custódia.



A polícia revelou que duas crianças estão entre as vítimas mais graves e que uma delas está em estado crítico depois de ter sido atingida por uma das balas.



A vítima mais crítica, resultante do tiroteio, é um maior de idade que foi atingido nas pernas.



O alerta foi dado por moradores do bairro de Moss Side que ouviram vários tiros e de imediato ligaram para a linha de emergência.



Testemunhas contam que a polícia chegou ao local apoiada por várias equipas médicas que previamente tinham sido informadas que havia, pelo menos, uma dezena de feridos.



Segundo testemunhas, o tiroteio aconteceu próximo de um bar onde estava a decorrer uma festa de máscaras, semelhante às que habitualmente decorrem na altura do Carnaval.