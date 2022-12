Dez pessoas resgatadas com vida depois de terem ficado soterradas em avalanche na Áustria

Dez pessoas foram resgatadas com vida depois de terem ficado soterradas, este domingo, na sequência de uma avalanche na zona livre para esquiar de Lech/Zuers, na Áustria.



O anúncio foi feito pelas autoridades citadas pelo jornal The Guardian que dá conta que das 10 pessoas, quatro ficaram feridas, e que apenas um homem sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital regional de Innsbruck.



"Pode-se supor que não há mais pessoas desaparecidas", adiantou a polícia. Apesar das operações terem terminado no domingo, será realizada uma busca esta segunda-feira para "esclarecimentos finais".



A avalanche ocorreu por volta das 15h00 locais deste domingo (14h00 em Lisboa) e foram accionados para o local diversos helicópteros e equipas de busca. Cerca de 200 pessoas estiveram envolvidas na operação.