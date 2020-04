Dez recém-nascidos infetados pelo novo coronavírus na Roménia. Mães não têm Covid-19

Dez recém-nascidos foram diagnosticados com o novo coronavírus numa maternidade em Timisoara, na Roménia, e as autoridades acreditam que podem ter sido infetadas pela equipa clínica, já que as mães não têm a covid-19.

"Os resultados dos testes mostram que um total de 10 recém-nascidos testaram positivo para a covid-19" nos últimos dias, afirmou esta terça-feira o Ministério da Saúde da Roménia em comunicado citado pela agência local Agerpres.

"Apenas uma mãe está internada na unidade de saúde", enquanto as nove restantes deixaram o hospital com os seus respetivos bebés entre 02 e 04 de abril e estão em quarentena em suas casas, disse o ministro da Saúde, Nelu Tataru.