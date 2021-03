Dezanove mortos após comerem carne de tartaruga em Madagáscar

Pelo menos 19 pessoas, incluindo nove crianças, morreram em Madagáscar de uma intoxicação alimentar após consumirem carne de tartaruga, um animal protegido, confirmaram hoje fontes corroborantes à agência France-Presse.

Trinta e quatro pessoas foram hospitalizadas em Vatomandry, no leste da ilha, desde segunda-feira, 10 das quais morreram, anunciou a Agência de Controlo de Segurança Sanitária e Alimentar, sem especificar se há crianças entre os mortos.

Outras nove crianças morreram nas suas casas após consumirem a carne da mesma tartaruga, segundo o governador da região.

O consumo de tartarugas e outras 24 espécies de peixes é fortemente desencorajado pelas autoridades sanitárias da ilha durante a estação quente.

Essas espécies alimentam-se de algas que, de novembro a março, são tóxicas para quem se alimenta da carne.

Todos os anos, nas áreas costeiras de Madagáscar, cerca de 50 famílias são envenenadas e as mortes são regulares.

Em janeiro de 2018, oito pessoas morreram de envenenamento no norte do país, e outras oito no mês anterior.