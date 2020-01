Dezenas de animais morrem queimados após incêndio provocado por fogo-de-artifício na Alemanha

Dezenas de animais morreram na mudrugada desta quarta-feira após um incêndio ter deflagrado num jardim zoológico em Krefeld, na Alemanha.



Orangotangos, chimpanzés e saguis não escaparam ao fogo que tomou o zoo.



"Os nossos piores medos concretizaram-se", anunciou o zoo, especializado em primatas, na sua página de Facebook. "Não há animais sobreviventes no 'santuário do dinheiro'", acrescentam ainda.



As autoridades locais contabilizam pelo menos 30 animais mortos.



O incêndio destruiu o recinto dos macacos, inaugurado em 1975, pouco antes da meia-noite. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para outros locais no zoo.



Tudo indica que o incêndio terá sido provocado pelo fogo-de-artifício lançado na passagem de ano, no entanto, não há confirmação oficial.