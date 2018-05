Dezenas de ataques bombistas no sul da Tailândia

Alegados extremistas muçulmanos levaram a cabo os atentados em quatro províncias no sul do país.

As autoridades tailandesas afirmaram esta segunda-feira que duas mulheres ficaram feridas, na sequência de vários ataques bombistas por alegados extremistas muçulmanos em quatro províncias no sul do país.

Um porta-voz do comando de segurança conjunta dos militares e dos policias do sul da Tailândia declarou que os atentados ocorreram no domingo à noite e que cerca de duas dúzias de explosivos foram colocados perto de caixas de multibanco, postes de eletricidade e de alguns edifícios, nas províncias de Yala, Pattani, Narathiwa e Songkhla.

Os ataques com armas ligeiras, homicídios e atentados com explosivos acontecem frequentemente nas províncias de Yala, Pattani e Narathiwat, de maioria muçulmana e etnia malaia. Desta vez, os ataques bombistas chegaram também à província de Songkhla.