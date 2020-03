Dezenas de aviões estacionam em pista na Califórnia e criam emprego

Várias dezenas de aviões estão a estacionar diariamente no complexo aeronáutico de Victorville, na Califórnia, na sequência do cancelamento da generalidade dos voos comerciais nos Estados Unidos devido à pandemia de coronavírus.



Alguns gigantes da aviação, como a Delta Airlines ou a Southwest, estão a enviar as aeronaves para aquele complexo que alberga já mais de uma centena de aparelhos. A Com-Av, que explora aquela unidade, conta receber em breve 20 a 30 aviões diariamente e para garantir a manutenção anunciou a contratação de 100 técnicos.

