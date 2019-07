Dezenas de banhistas uniram-se para salvar grupo de baleias que deram à costa

Dezenas de turistas ajudaram a salvar, nesta terça-feira passada, um grupo de baleias que deu à costa na ilha St. Simons, na Geórgia. Vários foram os vídeos partilhados nas redes sociais que mostraram a solidariedade para com os animais paralisados.

De acordo com Dixie McCoy, uma banhista que se encontrava na praia e que partilhou o ocorrido através de um vídeo em direto no Facebook, pelo menos 20 baleias chegaram perto da costa da praia de St. Simons.





A testemunha explicou que quando chegou à praia, notou num grupo de pessoas junto à água. No entanto, quando se aproximou, não queria acreditar no que via. "Foi tão triste ver tantas baleias na praia. Todas as pessoas fizeram um esforço para as mandar de volta para a água", contou Dixie à CNN.

"Cerca de seis baleias foram empurradas de volta para o mar", explicou Tyler Jones, porta-voz do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, em comunicado. No entanto, ainda não se sabe ao certo a razão pela qual os animais deram à costa na ilha, embora as baleias "estejam entre as espécies mais prováveis" de aparecer naquela praia.

O porta-voz explicou ainda que estes animais são "muito sociais e tendem, frequentemente, a seguir as pessoas".

Com a ajuda e o esforço de voluntários e socorristas, a maior parte das baleias do grupo voltaram à àgua. No entanto, duas do grupo acabaram por morrer.

Através de uma publicação no Facebook, a agência de emergência do Condado de Glynn descreveu o incidente como "uma ocorrência incomum", e agradeceu o cuidado e preocupação que se fez sentir por parte da comunidade.