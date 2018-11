Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de bebés sem braços ou mãos em França

Governo ordenou um estudo a nível nacional para identificar as causas das malformações detetadas desde o ano 2000.

09:41

O governo francês ordenou a realização de uma investigação a nível nacional para perceber por que razão dezenas de bebés nasceram sem braços, mãos ou dedos em zonas muito restritas de três regiões do país.



Suspeita-se que as malformações possam dever-se a pesticidas, poluição ou medicamentos ingeridos pelas mães durante a gravidez, mas um primeiro estudo, realizado em Ain, Bretanha e Loire-Atlântico não foi conclusivo.



O novo estudo abarcará toda a França para verificar se há casos semelhantes noutras regiões e foi autorizado depois de serem identificados 11 novos casos em Ain, no centro-leste da França, entre 2000 e 2014.



Nessa região havia já sete casos conhecidos entre 2009 e 2014. Há ainda quatro novos casos detetados, entre 2011 e 2013, no departamento de Morbihan, na Bretanha, e três no Loire-Atlântico entre 2007 e 2008.



"Toda a França quer saber", afirmou Agnès Buzyn, ministra da Saúde: "Não se pode excluir nada. Talvez seja do ambiente, ou algo na comida, ou na bebida. Talvez seja algo que respiraram, não se sabe ainda."



Os primeiros resultados são esperados em janeiro de 2019 e outros, mais aprofundados, no verão.



Este caso faz lembrar o do medicamento talidomida, para o enjoo matinal, que nos anos 50 e 60 causou malformações em mais de dez mil bebés em todo o Mundo.