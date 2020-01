Dezenas de brasileiros deportados pelos EUA com o apoio de Bolsonaro

Dezenas de brasileiros deportados pelos EUA chegaram na madrugada deste sábado a Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, de onde a maioria é natural.



A deportação em massa de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos é a segunda desde outubro do ano passado e contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump.

Os brasileiros, cujo número exato não foi divulgado mas que são, segundo fontes, largas dezenas, chegaram num voo fretado pelo governo norte-americano ao Aeroporto Internacional de Confins, na Grande Belo Horizonte, pouco depois da meia-noite local, três da madrugada deste sábado em Lisboa.



O voo tinha partido de El Paso, no estado norte-americano do Texas, escoltado por um forte contingente de seguranças dos EUA.

Numa mudança radical de posicionamento do Brasil, a deportação em massa só foi possível após a autorização do governo de Jair Bolsonaro, que concordou com a drástica medida para agradar a Trump, com o qual o brasileiro tenta manter proximidade.



Desde 2006, durante o governo de Lula da Silva, o Brasil não permitia a deportação de brasileiros dos EUA e tentava ajudar os que eram detidos em território norte-americano a conseguirem um visto naquele país.

Em outubro passado, um primeiro grupo de 70 cidadãos brasileiros já tinha sido deportado pelo governo de Washington, também com autorização de Bolsonaro.



Em Nova Delhi, capital da Índia, onde está em visita oficial, Jair Bolsonaro afirmou este sábado que lamenta a deportação dos brasileiros mas que isso é um direito do governo de Donald Trump e que a lei dos EUA tem de ser respeitada.