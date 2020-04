Cadáveres em elevado estado de decomposição amontoados em camiões frigoríficos à porta de funerária

A descoberta foi feita cerca das 11h00 desta quarta-feira e o alerta surgiu por parte de um morador na Utica Avenue, em Brooklyn, nos EUA, que sentiu um forte odor e chamou as autoridades. Perto de uma agência funerária estavam vários camiões e foi ao abrirem as portas traseiras das viaturas que as autoridades encontraram dezenas de cadáveres empilhados, revela o The New York Times.Não é certo o número de corpos que ali estavam amontoados, nem se todos são de vítimas do novo coronavírus. Sabe-se sim que Brooklyn, no estado de Nova Iorque, tem sido devastada pela pandemia ao longo das últimas semanas. Pelo menos 14 mil pessoas morreram em Nova Iorque vítimas da Covid-19.As agências funerárias não conseguem dar 'vazão' à quantidade de mortos que chegam todos os dias devido à rápida evolução da pandemia, o que tem levado estas casas a procurar alternativas para "armazenar" os cadáveres.Reboques refrigerados, capelas transformadas em morgues, as alternativas encontradas multiplicam-se mas a elevada quantidade de cadáveres continua a dificultar o trabalho das funerárias.Estas agências são obrigadas a armazenar os corpos de vítimas da Covid-19, pelo menos até que seja possível realizar uma cremação ou um enterro em condições apropriadas e que previnam a infeção.O presidente do bairro de Brooklyn também se deslocou à funerária durante as investigações levadas a cabo pela polícia e constatou que um dos camiões "estava cheio". "Isto é traumatizante para os membros da família", concluiu.A agência funerária em causa não prestou qualquer declaração aos jornalistas, segundo avança o The New York Times.

