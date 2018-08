Dezenas de crianças mortas em ataque contra autocarro Iémen

A coligação não comentou estes ataques.

Por Lusa | 15:38

Pelo menos 43 pessoas morreram e 61 ficaram feridas esta quinta-feira durante os ataques aéreos que atingiram um mercado movimentado e um autocarro no norte do Iémen, de acordo com líderes tribais.



De acordo com a agência Reuters, entre os feridos estão 29 crianças que viajavam de autocarro, a maioria com menos de 10 anos.

Os responsáveis tribais culpam a coligação liderada pela Arábia Saudita pelos ataques que atingiram a zona de um mercado muito movimentado em Dahyan, na província de Saada, um reduto dos rebeldes xiitas conhecidos como Huthis.



Os rebeldes xiitas são ainda acusados de usar as crianças como escudos humanos.

A coligação não comentou estes ataques no norte do Iémen.