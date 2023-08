Dezenas de detidos por suspeita de fogo posto na Grécia

A polícia grega prendeu 79 pessoas por suspeita de atearem boa parte dos incêndios que devastam o país e que, só nesta semana, já mataram 21 pessoas. Um desses incêndios, no Nordeste da Grécia, é considerado o maior alguma vez registado na UE.









O ministro da Proteção Civil, Vassilis Kikilas, deu conta de várias tentativas de atear novos fogos no Monte Parnitha, a noroeste de Atenas, e alertou “a escumalha de incendiários” que “não escaparão, vamos apanhar-vos e trazer-vos à Justiça”.

Dezoito cadáveres foram encontrados na terça-feira no barracão de uma quinta perto de Alexandrópolis e outra vítima tinha sido localizada no dia anterior numa floresta. No mesmo dia, outro morto foi achado no centro do país. Terá morrido ao tentar salvar um rebanho. Esta sexta-feira, mais uma vítima foi encontrada no mesmo local dos 18 cadáveres de terça-feira, pensando-se que se trate de migrantes que entraram na Grécia a partir da Turquia, pois o fogo lavra numa área próxima da fronteira turca.