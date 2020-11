Dezenas de elefantes procuram alimentos em aterro sanitário no Sri Lanka

Dezenas de elefantes procuram diariamente alimentos nos aterros sanitários no Sri Lanka.



De acordo com a agência Reuters, o governo começou a escavar fossos em redor dos aterros para impedir a presença dos animais que abandonam diariamente a reserva natural para vasculharem um depósito de lixo criado há cerca de uma década, perto da cidade de Ampara.







Em 2019, 361 elefantes morreram devido à ação humana, um número recorde segundo as organizações ambientais locais. A reserva no leste do país acolhe entre 200 e 300 elefantes. Apesar da colocação de cercas elétricas, os animais continuam a invadir o local.



Existem cerca de 7.500 elefantes selvagens no Sri Lanka, num total de 22 milhões de indivíduos.