Dezenas de migrantes atingidos a tiro enquanto fugiam na Líbia

Dezenas de migrantes da África subsariana, que se encontravam num campo de detenção junto a Trípoli, capital da Líbia, foram baleados por guardas na terça-feira, enquanto tentavam fugir de um bombardeamento aéreo do grupo rebelde de Khalifa Haftar.Fontes oficiais da ONU declaram que os disparos dos guardas fizeram aumentar quase para o dobro o número de vítimas do ataque, que matou 53 pessoas, incluindo seis crianças, e feriu 130.Este caso aconteceu no campo de refugiados de Tajoura, na altura em que os migrantes se tentavam salvar das bombas, sendo atingidos pelos guardas, que pensavam tratar-se de uma fuga do campo de detenção.Uma equipa da ONU visitou esta quinta-feira o campo para ajudar a tratar as vítimas, mas constatou que não há possibilidade de realojar todos os sobreviventes. No entanto, o ministro do Interior da Líbia, Fathi Bashagha, diz que "o governo pondera fechar todos os campos de detenção e libertar os refugiados".Este foi o ataque com mais vítimas registadas desde o início do cerco à cidade de Trípoli, em abril.