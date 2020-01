Dezenas de milhares nas ruas de Teerão em homenagem ao general Soleimani

Dezenas de milhares de iranianos estão esta segunda-feira concentrados no centro de Teerão, "vestido" de negro, para homenagear o general Qassem Soleimani, morto na sexta-feira num ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.

Com imagens do seu herói sorridente nas mãos, os iranianos concentraram-se antes das 08h00 (04h30 em Lisboa) junto à Universidade de Teerão, onde o guia supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei, preside a uma oração em homenagem ao soldado mais popular do Irão.

A multidão, concentrada junto à universidade e ao longo de vários quilómetros, pelas avenidas Enghelab ("revolução") e Azadi ("liberdade"), empunha também bandeiras vermelhas, da cor do sangue dos "mártires", ou iranianas, mas também libanesas ou iraquianas.