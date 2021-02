Dezenas de milhares sem água em Nova Deli após inundação em vale nos Himalaias

Dezenas de milhares de casas em Nova Deli ficaram hoje sem água, após uma inundação devastadora que atingiu um vale no norte da Índia há oito dias, que deixou 50 mortos e 150 desaparecidos.

As autoridades explicaram hoje a escassez de água pela grande quantidade de lama e entulho que foi carregada com a inundação no vale de Rishiganga, no Estado de Uttarakhand (norte), cuja água abastece principalmente Nova Deli, a 530 quilómetros de distância.

O desastre, que ocorreu em 07 de fevereiro, deixou mais de 50 mortos e 150 desaparecidos, de acordo com o número provisório das autoridades.