Dezenas de mortos à passagem de tornado pelo Kentucky nos EUA

Pelo menos 50 pessoas morreram esta sexta-feira após a passagem de um tornado que devastou o estado norte-americano do Kentucky.



O tornado provocou o colapso de uma fábrica de velas em Mayfield onde estavam mais de 100 trabalhadores, disse este sábado o governador daquele estado norte-americano, Andy Beshear.







Beshear disse que "havia cerca de 110 pessoas na altura em que o tornado" atingiu a fábrica de velas.



Mau tempo provoca quatro mortos EUA Leia também



O mau tempo tem feito estragos um pouco por todo o país. Pelo menos quatro pessoas morreram devido ao mau tempo nos estados norte-americanos do Tennessee e Arkansas, que também provocou o colapso de um armazém da Amazon no sul do Illinois, disseram este sábado as autoridades locais.