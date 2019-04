Dezenas de mortos em deslizamento de terras em Myanmar

Área de Hpakant, onde ocorreu o acidente, é o centro da indústria de mineração de jade do país.

As autoridades de Myanmar acreditam que mais de 50 pessoas morreram devido a um deslizamento de terra numa zona de minas de jade no estado Kachin, no norte de do país. À Reuters, um político local explicou que os 54 funcionários de duas empresas privadas ficaram soterrados, na noite de segunda-feira, quando uma montanha de lixo resultante da mineração desabou. Também foram atingidas 40 máquinas e veículos.

"Os trabalhadores não vão sobreviver. Não é possível porque estão enterrados debaixo da lama ", disse Tin Soe à Reuters por telefone: "É muito difícil recuperar os corpos". À agência de notícias Anadolu, autoridades locais adiantaram que pelo menos três cadáveres foram retirados, continuando a decorrer uma operação de busca e salvamento.

A área de Hpakant, onde ocorreu o acidente, é o centro da indústria de mineração de jade do país e produz algumas das pedras jade de melhor qualidade do mundo.