Dezenas de mortos em festival religioso em Israel

Um festival religioso no norte de Israel acabou na madrugada de ontem com 45 pessoas mortas e mais de 150 feridas. A maior parte das vítimas foi esmagada no meio da multidão de milhares de judeus ultraortodoxos que se reuniram no Monte Meron, na Alta Galileia, para as celebrações tradicionais em honra do rabino Shimon Bar Yochai.









Entre as vítimas mortais do festival, que foi organizado sem respeito pelas restrições da pandemia de Covid, há um número ainda por determinar de crianças. “Lamentavelmente, encontrámos crianças pequenas esmagadas. Ainda conseguimos salvar algumas”, afirmou Eli Beer, diretor do serviço de voluntários de emergência médica de Israel.

O festival foi autorizado a reunir dez mil pessoas, o que era o número mais elevado num evento desde o início da pandemia, mas a multidão que se juntou no Monte Meron foi cerca de dez vezes superior.





Testemunhas contam ter visto pessoas atiradas ao ar e pisadas. Outras referem “pirâmides” humanas originadas por pessoas empurradas até serem esmagadas pela multidão que se precipitava por uma passagem de cerca de três metros de largura. As vítimas foram encontradas no recinto reservado exclusivamente aos homens.





O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ontem visitou o local da tragédia, anunciou um dia de luto no domingo, durante o qual as bandeiras serão mantidas a meia-haste em todo o país.