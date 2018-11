Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de mortos em fogos florestais na Califórnia

Mais de 40 mortos, 228 desaparecidos e quase sete mil casas destruídas são balanço provisório.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Mais de 220 pessoas estão desaparecidas no que é já considerado o pior incêndio florestal de sempre na história da Califórnia. Esta segunda-feira foram encontrados mais cadáveres, elevando para 42 o número de mortos confirmados desse fogo e de outro de grandes proporções que lavra no Sul do estado.



Em conjunto, os dois fogos já arrasaram quase sete mil casas, boa parte delas em Paradise, e consumiram cerca de 80 mil hectares de floresta.



Os corpos de cinco novas vítimas foram encontrados em casas destruídas e um sexto corpo foi recuperado dentro de um carro calcinado. Estas vítimas elevam para 29 o número de mortos no Camp Fire, o mais mortífero de que há memória na Califórnia.



Cerca de 800 km mais a sul, o fogo Woolsey matou duas pessoas e forçou a evacuação de boa parte de Malibu, junto a Los Angeles, onde residem dezenas de famosos do mundo do cinema, da música e da televisão.



Mais de 250 mil pessoas foram forçadas a fugir, estando grande parte delas em abrigos improvisados.



Os fogos são combatidos por mais de oito mil bombeiros e dezenas de meios aéreos. Ventos fortes, com rajadas até 100 km/h, dificultam o combate aos fogos. O maior deles, o Camp Fire, foi dado como apenas controlado em 25%, enquanto que o outro foi reduzido em cerca de 10%.