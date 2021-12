Dezenas de mortos em vaga de tornados nos EUA

Equipas de emergência procuravam este domingo sobreviventes em áreas de seis estados norte-americanos devastadas por violentos tornados que fizeram dezenas de mortos. Havia este domingo 94 mortos confirmados, 80 deles só no Kentucky, mas, tendo em conta o rasto de destruição deixada pelos fenómenos meteorológicos, receia-se que esse número venha a crescer muito à medida que os destroços vão sendo limpos e os muitos desaparecidos localizados."Os números crescem de hora para hora", admitiu Jacqueline Coleman, vice-governadora do Kentucky. "É a tempestade mais destruidora que vi em toda a minha vida", considerou o congressista estadual James Comer, sublinhando a dimensão inusitada do tornado.Na sua trajetória de mais 360 km, o tornado que atingiu o Kentucky arrasou várias localidades, entre elas Mayfield e Dawson Springs.No Illinois, subiu para seis o número de mortos num armazém da Amazon atingido por outro tornado na sexta-feira. Jeff Bezos, dono da empresa, só 24 horas depois lamentou as vítimas, ante as críticas repetidas ao seu silêncio nas redes sociais, onde partilhou fotos com a mais recente tripulação do seu foguetão ‘New Shepard’.