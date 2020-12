Dezenas de países e territórios suspendem entrada de pessoas vindas do Reino Unido

Cerca de 50 países e territórios suspenderam a entrada de viajantes provenientes do Reino Unido após a descoberta de uma nova variante do coronavírus em território britânico.

As restrições podem estender-se a outros países onde a nova estirpe foi detetada, como África do Sul e Dinamarca.

EUROPA

- França (48 horas desde a meia-noite do passado domingo)

Suspensão de todo movimento de pessoas provenientes do Reino Unido.

- Alemanha (até 06 de janeiro)

Suspensão das conexões de "comboios, autocarros, embarcações e avião" com o Reino Unido e a África do Sul. Proibição de entrada para cidadãos desses dois países.

- Itália (até 06 de janeiro)

Suspensão de voos provenientes do Reino Unido. Entrada proibida a pessoas que tenham permanecido em território do Reino Unido nos últimos 14 dias. Teste obrigatório para quem já está em Itália oriundo daquele território.

- Espanha e Portugal (a partir de hoje)

Suspensão de voos do Reino Unido.

- Irlanda (até 31 de dezembro)

Suspensão de voos da Grã-Bretanha.

- Holanda (até 01 de janeiro)

Suspensão de voos de passageiros e balsas do Reino Unido.

- Bélgica ("pelo menos" 24 horas desde a meia-noite de domingo)

Suspensão das ligações aéreas e ferroviárias (Eurostar) do Reino Unido.

- Noruega e Dinamarca (48 horas desde segunda-feira)

Suspensão de voos com origem no Reino Unido.

- Suécia (48 horas desde segunda-feira)

Suspensão de voos do Reino Unido.

- Finlândia (até 04 de janeiro)

Suspensão dos voos de passageiros do Reino Unido.

- Suíça

Interrupção das ligações aéreas com o Reino Unido e a África do Sul. Quarentena de 10 dias para pessoas procedentes desses dois países desde 14 de dezembro.

- Áustria (pelo menos até 01 de janeiro)

Suspensão dos voos do Reino Unido.

- Estónia, Letónia, Lituânia

Suspensão de voos do Reino Unido.

- Bulgária (até 31 de janeiro), Roménia (duas semanas a partir da tarde de segunda-feira), Hungria (desde a noite de segunda-feira)

Suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido.

- Croácia (48 horas desde domingo)

Suspensão das ligações aéreas de passageiros do Reino Unido.

- Macedónia do Norte e Albânia (até 06 de janeiro)

Suspensão dos voos do Reino Unido, isolamento por 14 dias para todos os que estiveram naquela região.

- República Checa e Polónia (desde segunda-feira)

Suspensão de voos procedentes do Reino Unido.

- Rússia (uma semana a partir da meia-noite de terça-feira)

Suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido.

- Canadá (72 horas desde a noite de domingo)

Suspensão de voos de passageiros do Reino Unido.

ÁSIA

- Hong Kong (desde a meia-noite de segunda-feira)

Suspensão dos voos de passageiros do Reino Unido.

- Índia (até 31 de dezembro)

Suspensão de voos do Reino Unido.

MÉDIO ORIENTE

- Turquia

Suspensão das ligações aéreas da Grã-Bretanha, Dinamarca, Holanda e África do Sul.

- Irão e Jordânia (duas semanas)

Interrupção de voos da Grã-Bretanha.

- Israel (desde domingo)

Proibição de entrada de estrangeiros do Reino Unido, Dinamarca e África do Sul. Os israelitas que estão a voltar desses países ficarão confinados em hotéis geridos por militares.

- Arábia Saudita (pelo menos uma semana desde domingo)

Suspensão dos voos internacionais e encerramento do acesso terrestre e marítimo ao território. Isolamento de duas semanas para todos os passageiros que chegaram em ou após 08 de dezembro da Europa ou uma região do mundo onde a nova variante do vírus foi relatada.

- Omã (uma semana a partir de terça-feira)

Encerramento de fronteira para movimentação de pessoas.

- Koweit

Proibição de voos no Reino Unido.

MAGREBE

- Marrocos (desde domingo)

Suspensão de voos do Reino Unido.

- Tunísia (até novo aviso)

Suspensão de todos os voos de chegada, partida e trânsito entre os seus aeroportos e os do Reino Unido, África do Sul e Austrália.

- Argélia

Interrompeu o repatriamento de cidadãos argelinos do Reino Unido (os únicos autorizados desde que a fronteira foi encerrada em 17 de março).

AMÉRICA LATINA

- El Salvador e Panamá

Entrada proibida para quem se hospedou no Reino Unido ou na África do Sul no último mês.

- Paraguai

Entrada proibida para quem se hospedou no Reino Unido ou na África do Sul nas últimas duas semanas.

- Argentina e Chile

Suspensão de voos do Reino Unido.

- Peru

Suspensão de voos da Europa, proibição de entrada de estrangeiros não residentes que estiveram no Reino Unido nas últimas duas semanas.

ÁFRICA

- República da Maurícia (desde segunda-feira à meia-noite)

Encerramento das fronteiras com o Reino Unido e a África do Sul.

MEDIDAS SEM SUSPENSÃO

- Líbano

Teste PCR para quem chega do Reino Unido e quarentena em caso de resultado positivo nos centros disponibilizados para o efeito.

- Grécia

Quarentena obrigatória de 10 dias para todos os viajantes do Reino Unido.