Dezenas de pessoas correm de salto altos em celebrações do Orgulho Gay

Dezenas de homens e mulheres correram com sapatos de salto alto pelo centro da capital espanhola, na passada quinta-feira. O calor foi desafiante para os participantes que acabaram também por desafiar as tentativas do partido de extrema-direita Vox de encerrar as celebrações do Orgulho Gay.

A corrida em Chueca, um bairro no centro de Madrid, atrai competidores do estrangeiro e é uma das partes mais esperadas do festival anual da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT).

Alcançar a linha de chegada não é tarefa fácil, pois as regras determinam que os saltos devem ter pelo menos 10 cêntimetros de altura e os sapatos são medidos antes da corrida.

De acordo com a agência de notícias britânicas Reuters, o partido Vox quer mover a Pride Parade do centro da cidade para um parque nos subúrbios.

O diretor regional da Vox, Rocio Monasterio, disse, na passada terça-feira, à estação televisiva espanhola TV La Contra, que as comemorações denegriam a dignidade das pessoas.

"Quando uma mãe e um pai saem de casa, não há razão para tropeçar neste espetáculo, que envolve atos sexuais explícitos na rua durante o dia", acrescentou.

Javier Garcia, uma enfermeira de 23 anos, quer que a corrida permaneça no centro de Madrid para manter o evento visível ao público.

"As pessoas ainda precisam lutar e tornar visíveis certas desigualdades que ainda não estão totalmente resolvidas", revelou.

O vencedor da corrida recebe 350 euros.