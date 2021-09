"Dezenas de pessoas" da comitiva de Putin estão infetadas

O Presidente russo Vladimir Putin disse esta quinta-feira, durante um encontro por videoconferência, que dezenas de pessoas da sua comitiva estão infetadas pela covid-19, uma situação que o levou a decidir-se pelo isolamento.

"Na minha comitiva (...) não é uma, nem duas, mas várias dezenas de pessoas que adoeceram com o coronavírus", afirmou, durante um encontro por videoconferência na Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que realiza uma cimeira em Dushanbe, Tajiquistão.





O presidente russo, de 68 anos, deveria visitar esta semana o Tajiquistão, para reuniões de alto nível das alianças do CSTO e da SCO, com o objetivo de discutir a segurança no Afeganistão. A reunião realizou-se por videoconferência.

Putin acrescentou que terá de permanecer em isolamento "por vários dias".