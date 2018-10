Dezenas de pessoas feridas após atropelamento em Maryland nos EUA

Várias estradas estão cortadas na zona do atropelamento.

13:13

Dezenas de pessoas ficaram feridas, entre elas vários jovens, após terem sido atropeladas em Aspen Hill, no estado de Maryland, Estados Unidos.



Duas pessoas foram transportadas para o hospital, uma com ferimentos muito graves. Dezenas de outros feridos estão a ser assistidos no local.



Várias estradas estão cortadas na zona do atropelamento.





Em atualização