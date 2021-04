Após a condenação do ex-polícia Derek Chauvin pela morte de George Floyd, conhecida esta terla-feira, dezenas de pessoas juntaram-se para festejar a decisão do tribunal.Pelas ruas da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos da América, as pessoas choram, aplaudem e festejam a decisão.

Derek Chauvin foi condenado por homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio por negligência.