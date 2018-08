Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezoito pessoas morreram em queda de helicóptero na Sibéria

Aparelho despenhou-se na manhã deste sábado na Rússia.

09:27

Dezoito pessoas morreram na manhã deste sábado após um acidente com um helicóptero na Sibéria, Rússia.



A bordo do helicóptero estavam 18 pessoas, 15 eram passageiros e os restantes três eram membros da tripulação.



Segundo as autoridades locais o acidente aconteceu logo após o aparelho ter descolado, dois quilómetros a sul do aeroporto.