DGS diz que pessoas com passaporte português retidas em cruzeiro "não estão em risco especial"

A diretora-geral da Saúde afirmou esta quinta-feira que as sete pessoas com passaporte português retidas num cruzeiro com mais de 3.000 passageiros e tripulantes, em Hong Kong, devido ao novo coronavírus (2019-nCoV), "não estão em risco especial".

Graça Freitas, que falava numa conferência de imprensa, em Lisboa, onde foi feito novo balanço nacional sobre a infeção pelo '2019-nCoV', disse que as pessoas em causa "não estão em risco especial ou que tenham desenvolvido sintomas".

O Governo de Macau desconhece se os sete portadores de passaporte português são residentes na região autónoma chinesa.