Di Maria com meio milhão de euros em prejuízo depois de assalto e sequestro à casa da família

A casa de Ángel Di Maria, que atua no Paris Saint-German, foi alvo de um violento assalto na noite deste domingo.De acordo com fontes policiais, os assaltantes conseguiram abrir um cofre que o argentino guardava em casa, contabilizado mais de 500 mil euros em prejuízo. Relógios e joias também foram roubados, enquanto a família se encontrava na residência. Os familiares do craque, a mulher e as duas filhas, acabaram sequestrados durante o assalto.Di Maria, ex-jogador do Benfica, teve mesmo que abandonar o jogo em que atuava frente ao Nantes ao saber do caso.A procuradoria francesa informou esta segunda-feira ter aberto uma investigação. Em declarações à agência Associated Press, a secretária-geral, Marion Chalaux, adiantou que o inquérito será conduzido pela unidade especial de assaltos à mão armada e assaltos graves.Na mesma noite, um colega de Di Maria também foi alertado por causa de um assalto. A família de Marquinhos foi atacada por assaltantes e o pai do brasileiro foi sequestrado e espancado.Na presença das duas filhas da famíla, de 13 e 16 anos, os ladrões levaram três malas de luxo, joias, diversos artigos e cerca de 2 mil euros em dinheiro. Os dois assaltos marcaram a noite deste domingo , enquanto decorria o encontro da Liga Francesa, entre o Paris Saint-German e o Nantes.