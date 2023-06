Dia de luto e funeral de Estado na despedida de antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi

Itália presta esta quarta-feira a última homenagem ao antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, falecido na segunda-feira, com um funeral de Estado em dia de luto nacional.

O Governo italiano decretou um dia de luto nacional em homenagem a Berlusconi, coincidindo com o funeral de Estado do antigo primeiro-ministro e líder do partido Forza Italia, falecido aos 86 anos.

O funeral de Silvio Berlusconi será celebrado pelo arcebispo de Milão, monsenhor Mario Delpini, na catedral de Milão, às 15h00 locais (14h00 em Lisboa).