A NASA está a transmitir ao vivo esta sexta-feira a primeira caminhada espacial realizada apenas por uma equipa feminia.A primeira 'missão' da NASA composta apenas por uma equipa feminina estava programada para março, no entanto, a agência espacial teve de a cancelar devido a contratempos com as roupas das astronautas.Chirstina Koch e Jessica Meir vão realizar trabalhos de manutenção na parte exterior da Estação Espacial Internacional.