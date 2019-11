Diagnosticado em Madrid o primeiro caso de transmissão sexual de dengue

Foi diagnosticado no Hospital Ramón y Cajal, em Madrid, Espanha, aquele que será o primeiro caso de transmissão sexual de dengue. O diagnóstico, confirmado pela Comunidade de Madrid, foi feito a um jovem que contraiu a doença após manter relações sexuais desprotegidas durante uma viagem às Caraíbas.



De acordo com o jornal El País, esta será uma das primeiras transmissões de dengue por via sexual confirmadas no mundo, pois existem apenas referências na comunidade científica de outro caso semelhante na Coreia do Sul.







"O paciente chegou com febre alta, eritema cutâneo e dor intensa", explica Santiago Moreno, chefe do serviço de Doenças Infecciosas Ramón y Cajal. A suspeita clínica foi confirmada em laboratório e abriu novas questões sobre a origem da infeção. A ausência de viagens a áreas onde o mosquito tigre - Aedes albopictus -, vive não existiram pelo que teria de ter havido outra forma de contágio. O período de incubação da dengue é geralmente entre quatro e 10 dias.

"Tivemos que fazer um trabalho de pesquisa detalhado", diz Moreno. A unidade de Medicina Tropical Ramón y Cajal, numa equipa liderada por Francesca Norman, chegou ao que provou ser a fonte de contágio. A Direção Geral de Saúde Pública da Comunidade de Madrid também fez parte da investigação.

Testes genéticos mostraram que "a raíz do vírus encontrada nas amostras colhidas nos dois pacientes é idêntica e coincide com a que circula atualmente em Cuba", segundo a epidemiologista Susana Jiménez e o biólogo Andrés Irisio.

A causa desta doença é um vírus que geralmente é transmitido através da picada de um mosquito e é endémico em vários países da América, Sudeste Asiático e África. O quadro clínico é caracterizado por mal-estar generalizado, febre alta, dor de cabeça e erupção na face que se estende pelo pescoço, tórax e extremidades.