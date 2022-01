Diálogo entre Rússia, Ucrânia, França e Alemanha termina sem acordo

Representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha reuniram-se esta quarta-feira durante mais oito horas e não chegaram a nenhum acordo sobre o conflito em território ucraniano, mas prometeram novas negociações nas próximas duas semanas na capital alemã, Berlim.

O gabinete do Presidente francês, Emmanuel Macron, divulgou um comunicado após a negociações em Paris, dizendo que as partes apoiam o "respeito incondicional" por se manter o cessar-fogo no leste da Ucrânia.

As conversas concentraram-se no acordo de paz de Minsk (Bielorrússia) de 2015, destinado a encerrar o conflito indeterminado. A declaração não abordou as preocupações atuais sobre uma invasão russa.