Diana, Arthur ou Alice? Conheça as principais apostas para o nome do bebé real

O sexo da criança ainda não foi revelado mas os sites de apostas estão cheios de palpites.

O bebé real, primeiro filho do Príncipe Harry e de Meghan Markle, pode nascer a qualquer momento. O sexo da criança ainda não foi revalado, assim como os possíveis nomes.



A verdade é que vários sites de apostas têm rendido cliques, a fim de se estipular qual será o nome do bebé real.



O jornal brasileiro G1 reuniu opiniões de especialistas tendo em conta apostas feitas em três sites: Ladbrokes, William Hills e Betfair.



Entre várias opções, surgem nomes talvez pouco esperados como "Donald" e "Brexit".



Pauline MacLaran, professora da Royal Holloway na Universidade de Londres, Meghan e Harry podem "seguir um caminho menos tradicional" do que o irmão, William, no que diz respeito à escolha do nome. A razão passa pelo facto da possibilidade deste bebé real não vir a ser Rei no futuro. "Claro que a rainha ainda tem que aprovar, mas isso vai limitá-los", avalia MacLaran.



Na opinião de outro especialista, Jonathan Portele, mestre em História Contemporânea pela Universidade Federal de São Paulo, é improvável que o casal escolha um nome moderno para o bebé.



O portal brasileiro reuniu os três nomes femininos e masculinos mais votados para o nome do próximo bisneto da Rainha Isabel II.



Se nascer uma menina



Diana: é o nome mais votado nos sites Ladbrokes e William Hills. Já no Betfair, o nome está em segundo lucar. Diana é o nome romano da deusa da Lua, caçã e florestas. A ser a opção escolhida, seria uma homenagem à mãe de Harry, Princesa Diana, que morreu em 1997.



MacLaran acredita que a escolha é improvável. "Já foi usado como um dos nomes do meio da princesa Charlotte".



Portele também não acredita nessa opção. "Eu tenho um pé atrás, devido à má relação que Diana teve com a família real. Ela era tida pela rainha como uma persona non grata, e existe toda aquela polémica acerca da morte dela". No entanto relembra que "é a mãe do Harry, e não foi homenageada até hoje".



Victoria: Vai à frente na corrida nas apostas do William Hills, fica em segundo no Ladbrokes e em terceiro no Betfair. "Victoria" seria um tributo à rainha associada ao Império Britânico.



Segundo Portele, este nome tem grandes hipóteses. "Foi uma rainha muito marcante, referência na história, e com a qual os ingleses têm uma certa empatia. Eles reconhecem-se muito no reinado da rainha Victoria".



Alice: está em terceiro lugar no pódio dos três sites. Na mesma posição surge também Grace e Isabella.



A tia da rainha Isabel II chamava-se Alice. Morreu em 2004, com 103 anos. "A princesa Alice, que foi duquesa de Gloucester, tinha muita afeição pela rainha, e teve sempre um papel político muito importante dentro da família. É uma pessoa que poderia ser homenageada", refere o mestre.



O nome também foi um dos mais populares na Inglaterra e no País de Gales em 2017, tendo em conta o último levantamento do Gabinete Nacional de Estatísticas, divulgado no ano passado e analisado pelo G1.



Se nascer um menino



Arthur: é uma das principais apostas nos sites. Surge em primeiro lugar no William Hills e no Betfair, e em segundo no Ladbrokes. Arthur era o último nome do rei George VI, pai da rainha Isabel II. Também é o nome do meio do príncipe Louis e um dos nomes do príncipe William.



"Muitas pessoas comentaram que poderia ser uma referência ao rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda lá nos séculos V e VI, mas esse não deve ser o fundamento. Arthur deve ser uma homenagem ao pai da rainha Isabel II, que seria o trisavô do bebé", explicou Portele.



Philip: sendo o nome do marido da rainha Isabel II, futuro bisavô do novo membro da família real, e também um dos nomes do príncipe William, há grandes hipóteses para este ser o nome escolhido.



Apesar das probabilidades, Pauline duvida que "escolham nomes mais óbvios, como Albert ou Philip. Eu acho que Meghan vai influenciar bastante na escolha, por isso é provável que escolham um nome tradicional, mas que também esteja na 'moda'. Nomes populares como Benjamin, Alexander ou Michael podem ser possibilidades".



Nos sites de apostas as opiniões dividem-se. No Ladbrokes, Philip aparece empatado em primeiro com Albert, no William Hills cai para segundo lugar com Edward e James. Nas apostas do Betfair, o nome nem sequer chega ao pódio dos três primeiros lugares.



Alexander: Para Pauline MacLaran, "Alexander" é uma boa aposta. A ideia, diz, é "que eles escolham um nome original mas relativamente tradicional para o primeiro nome, para agradar à rainha. E, então, acenar para a herança de Meghan nos vários nomes do meio que são esperados", explica.



Este é também o segundo nome do príncipe George, o que não exclui a possibilidade de ser usado pelo primo. O G1 relembra que o terceiro nome de George, por exemplo, é Louis, como o do irmão, nascido no ano passado.



Nos sites de aposta, Alexander está em segundo lugar no pódio na Betfair, e fica na terceira opção mais votada no Ladbrokes e no William Hill.



O nome perde ainda para outra boa possibilidade: James. Este nome está em primeiro lugar no Betfair e em segundo nos outros dois. No entanto, já foi usado recentemente para um neto da rainha: o filho do príncipe Edward, que nasceu em 2007.