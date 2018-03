Diário de adolescente forçada a "jogos sexuais sádicos" denuncia crimes 16 anos depois

Abusos ocorreram enquanto a vítima era menor e trabalhava num restaurante.

Uma mulher, agora com 30 anos, foi violada durante a adolescência enquanto trabalhava como ajudante de cozinha para a chefe norte-americana Deborah Evans. Incapaz de ultrapassar o trauma e de revelar a sua história, a vítima apresentou as provas da violação, ocorrida há 16 anos, através dos relatos escritos no seu diário de adolescente.

Segundo o jornal Daily Mail, a chefe de cozinha obrigava a menor a participar em "jogos sexuais sádicos" e aproveitou-se da admiração da jovem pelo seu estatuto profissional para cometer os abusos.

Os crimes iniciaram-se em 1999 e decorreram ao longo deste ano, até que a jovem abandonou o part-time que tinha no restaurante.

Em tribunal, a mulher confessou que os atos sexuais aos quais foi forçada "em tão tenra idade, prejudicaram o desenvolvimento de relações futuras. Essa foi a principal razão de denunciar o crime quase duas décadas depois".

Deborah negou as violações e afirmou que a rapariga participou nos atos de forma voluntária.

A vítima contrapôs a afirmação da acusada e revelou que "no início admirava a atitude rebelde de Deborah. Mas depois, a chefe tentou tornar a relação mais íntima e física. Não queria isso. Era humilhada em frente aos amigos de Deborah e obrigada a favores sexuais".

A declaração da acusada revoltou a juíza.

"Quer tenha sido consentido ou não, quer tenha tentado lutar contra o ato sexual ou não, é um crime. Ela não tinha 16 anos, idade para consentir. Não podia aceitar nem negar", alegou a responsável pelo julgamento.

A chefe de cozinha foi condenada a sete anos de prisão e acusação assegurou a "existência provas suficientes que sustentam as declarações do sofrimento e mágoa que os abusos causaram na vida da mulher".