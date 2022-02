Dietas vegetarianas diminuem risco de cancro, indica estudo

Quem cumpre uma dieta vegetariana ou vegana tem menos risco de ter cancro comparativamente aos que preferem uma alimentação carnívora.

As conclusões são de um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que analisou a relação entre os diferentes níveis de consumo à base de carne, peixe ou dietas vegetarianas com o risco de contrair uma patologia oncológica.

A equipa de investigadores, liderada pela espanhola Aurora Pérez-Cornago, recolheu um conjunto de dados de 473 mil adultos com idades entre os 40 e os 70 anos, a partir do Biobanco do Reino Unido, um repositório que contém informações clínicas de meio milhão de voluntários, de acordo com o El País.

Do conjunto da amostra, cerca de 12% desenvolveu algum tipo de cancro nos onze anos de seguimento do estudo. O risco de desenvolver um tumor para quem consome proteína à base de carne cinco vezes por semana, ou menos, é 2% mais baixo comparativamente aos que consomem mais de cinco vezes por semana. Já para os que dão preferência ao peixe, o risco é 10% inferior comparativamente.

Ainda assim, a probabilidade de cancro é 14% mais baixa para os que cumprem uma alimentação vegetariana ou vegana.

Os resultados da investigação observacional apuraram, também, que o risco de cancro da próstata é 20% menor entre homens que têm uma alimentação à base de peixe, e 31% inferior para vegetarianos ou veganos.



Já entre as mulheres que excluem uma dieta à base de origem animal, o estudo apurou uma redução de 18% do risco de contrair cancro da mama comparativamente às que consomem produtos carnívoros.