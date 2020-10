Simone Silva, vítima do ataque terrorista em Nice: "Digam aos meus filhos que os amo"

Uma das três vítimas do ataque terrorista desta quinta-feira à Catedral de Notre-Dame, em Nice, é uma mulher, de 44 anos, que morava em França há 30 anos e que deixa três filhos.



A brasileira Simone Barreto Silva foi esfaqueada por Brahim Aoussaoui mas ainda conseguiu resguardar-se num café das imediações. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, acabou por morrer.







A identidade da mulher foi confirmada pelo consulado brasileiro em Paris, mas não é conhecido se a vítima era casada ou tinha companheiro. As idades dos filhos ainda não foram reveladas.