Digressão de Beyoncé surpreende com casas de banho sem identificação de género

A cantora Beyoncé iniciou, esta quarta-feira, a digressão "Renaissance World Tour", em Estocolmo, na Suécia, e o primeiro espetáculo ficou marcado por um pormenor fora do palco, que foi muito elogiado pelos fãs.As casas de banho apareceram sem indicação de género e identificadas com "gender neutral" (género neutro). Os sinais de 'homem' e 'mulher' foram tapados com fita adesiva. O gesto poderá ser repetido nos próximos espetáculos da artista, nomeadamente na Europa e nos EUA, revela a MNE.A confirmar-se, esta decisão poderá vir a ter um impacto mais significativo nos EUA, uma vez que em muitos dos locais foram aprovadas leis e políticas que limitam os direitos de menores transgénero com idade inferior a 18 anos.Esta não é a primeira vez que a cantora se manifesta a favor do direitos LGBTQIA+. Em 2016, Beyoncé elogiou "aqueles que estão a fazer um bom trabalho" contra as leis não inclusivas aprovadas na Carolina do Note, nos EUA. A legislação em causa exigia que as pessoas usassem casas de banho correspondentes ao sexo biológico. Esta medida levou vários artistas a cancelarem os espetáculos agendados naquele estado.Esta é a primeira digressão de Beyoncé dos útlimos sete anos. Espetáculos não vão passar por Portugal.